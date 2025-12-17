O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou, em entrevista para a Fox Business nesta terça-feira, 16, que, por enquanto, a China cumpriu tudo o que foi negociado com Washington e que os presidentes norte-americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping, compartilham respeito mútuo.

"Gostaríamos de ver a China reequilibrando sua balança comercial. O mundo não pode ver a China manter um superávit comercial de US$ 1 trilhão", ponderou Bessent.

Para ele, Pequim precisa aumentar o consumo interno.

Na ocasião, o secretário destacou que é possível que ocorram restituições de impostos entre US$ 100 bilhões e US$ 150 bilhões no primeiro trimestre do próximo ano, variando de US$ 1.000 a US$ 2.000 por família.

Na avaliação de Bessent, a economia dos EUA deve começar a "decolar" no primeiro e segundo trimestre de 2026, diante das iniciativas da administração republicana.

"O corte de impostos permite que corporações e famílias trabalhadoras mantenham mais do que eles arrecadam da desregulamentação, que nos permite crescimento substancial sem inflação", explicou ele, ao pressionar por uma grande reforma desregulamentar para desbloquear trilhões em crédito que, segundo avaliação dele, é "muito restritivo".