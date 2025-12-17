A South32 está se preparando para suspender sua fundição de alumínio Mozal, em Moçambique, após longas negociações para garantir um novo acordo de fornecimento de eletricidade terem falhado.

A mineradora, com sede na Austrália, tem trabalhado com autoridades governamentais e produtores de energia nos últimos seis anos para assegurar o fornecimento de eletricidade necessário para a fundição, localizada perto da capital, Maputo.

A South32 disse nesta terça-feira que, apesar desses esforços, um novo acordo não foi alcançado, e a Mozal será colocada em manutenção a partir de 15 de março de 2026, quando o acordo atual expira.

O CEO da empresa, Graham Kerr, afirmou que sempre enfatizou que a capacidade da Mozal de continuar operando dependia de garantir eletricidade suficiente a um preço que permitisse à fundição permanecer competitiva internacionalmente.

"Infelizmente, as partes permaneceram em impasse sobre um preço apropriado, o que foi exacerbado pelas condições de seca contínuas que afetam o fornecimento de eletricidade", enfatizou Kerr em um comunicado, referindo-se à Hidroelétrica de Cahora Bassa, que opera uma usina na província de Tete, em Moçambique.

A South32 estima que os custos únicos de colocar a fundição de 25 anos em manutenção - incluindo custos de separação de funcionários e rescisão de contratos - sejam de cerca de US$ 60 milhões. Os custos anuais contínuos de manutenção são estimados em aproximadamente US$ 5 milhões.

A mineradora australiana detém 63,7% da Mozal, a Industrial Development Corporation of South Africa Ltd. detém 32,4%, e o Governo da República de Moçambique detém 3,9%. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

