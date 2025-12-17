Pesquisa do instituto Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 16, mostra que a economia brasileira piorou, em comparação ao ano passado, para 38% dos brasileiros. Os que avaliam que a situação melhorou são 28%, e outros 31% não enxergam diferença. Outros 3% não responderam, ou não quiseram responder.

Comparado com a pesquisa anterior do instituto, divulgada em novembro, a avaliação negativa caiu cinco pontos porcentuais, enquanto a positiva variou quatro pontos para cima.

Apesar do índice negativo, 44% dos entrevistados avaliam que a economia deve melhorar nos próximos 12 meses. Os que acham que ela vai piorar são 33%. Para outros 19%, a situação deve ficar do mesmo jeito. Outros 4% não souberam, ou não quiseram responder.

O preço dos alimentos cresceu, em comparação ao mês de novembro, para 57%. O índice é seis pontos menor que o levantamento de novembro. Os que acham que os preços caíram variou de 17% para 19%. Os que não enxergam diferença são 22%. Não souberam, ou não quiseram responder, são 2%.

Há maior dificuldade para encontrar empregos para 48% dos brasileiros, enquanto 44% analisam que isso se tornou mais fácil do que em 2024. Para 4%, a situação não mudou e 4% não souberam, ou não quiseram responder.

O instituto Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%.