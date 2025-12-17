O Índice de Adequação dos Estoques (IE) na cidade de São Paulo avançou 1,5% na passagem de novembro para dezembro, informou a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Em relação a igual mês do ano passado, o índice recuou 0,5%.

Em dezembro ante novembro, a proporção de empresários que consideram ter uma situação adequada passou de 53,6% para 54,5%. Entre os que veem os estoques acima do adequado, a proporção reduziu de 24,3% para 22,7%, menor nível desde junho de 2024, enquanto a proporção de empresários que consideram ter estoques abaixo do adequado subiu de 21,8% para 22,7%.

Porte

Entre as grandes empresas, a proporção dos que veem estoques adequados subiu de 61,6% em novembro para 64,4% em dezembro. O porcentual de empresas desse porte com estoque acima do adequado saiu de 20,5% para 16,4%, enquanto as com estoque aquém do adequado passaram de 17,8% para 19,2%.

Nas pequenas empresas, a proporção dos que veem estoques adequados subiu de 53,4% para 54,3%. As empresas desse porte com estoque acima do adequado caíram de 24,4% para 22,8%, enquanto as que consideram estoque abaixo do adequado passaram de 21,9% para 22,8%.