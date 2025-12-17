O presidente da Caixa, Carlos Vieira, disse nesta terça-feira (16) que o Brasil tem apresentado números fortes na macroeconomia justamente porque o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contraria fórmulas liberais usadas em outras economias já avançadas. Ele discursou em um evento do banco público, na capital federal.

"O Brasil é um Brasil de desigualdades. Como eu posso me curvar a um entendimento que vem da Áustria como a premissa a ser adotada em um país que tem tantas desigualdades?", disse Vieira, fazendo referência à chamada Escola Austríaca de economia. "Quando você olha recorrentemente para os números da macroeconomia, eles comprovam que o que está sendo feito no Brasil é o correto."

Ele relatou já ter dito a Lula, em uma conversa, que o presidente mereceria um Prêmio Nobel de Economia, por contrariar as prescrições tradicionais da economia. Segundo Vieira, é por causa das medidas adotadas elo governo que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu acima de 3% por dois anos seguidos e que o País tem hoje o menor desemprego e a menor inflação da história.