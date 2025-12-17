A Axia Energia (novo nome da Eletrobras) assinou um protocolo de intenções com o governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e da Agência de Regulação de Serviços Públicos, para estudar a implantação de uma planta de hidrogênio verde (H2V) no Estado.

Em nota, a Axia afirmou que o projeto, além de contribuir para a meta da companhia de se tornar Net Zero até 2030, promete impulsionar o desenvolvimento econômico local, a formação de talentos e a difusão tecnológica.

"O desenvolvimento do hidrogênio verde é uma iniciativa estratégica, capaz de acelerar a descarbonização das indústrias, fomentar a inovação, fortalecer a competitividade regional e beneficiar toda a sociedade", disse ele, em nota, a diretora de Relacionamento com Clientes de Grande Porte da Axia Energia, Virginia Fernandes Feitosa.

A Axia já firmou seis memorandos de entendimento para ampliar estudos sobre hidrogênio verde em parceria com empresas e governos de diferentes Estados.