A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou nesta terça-feira, 16, que a atividade industrial recuou 7,1 pontos em novembro, chegando a 44,4 pontos de acordo com a Sondagem Industrial. A utilização da Capacidade Instalada (UCI) caiu também 1 ponto porcentual, ficando em 70%. Este índice está no menor patamar desde 2019.

A pesquisa mostra que a perda de ritmo em 2025 foi maior que o normal para a época. O índice de evolução do número de empregados também caiu 1,2 ponto, chegando a 47,6 pontos.

"Alguns elementos ajudam a explicar esse processo de desaceleração da indústria: o principal deles é o patamar elevado das taxas de juros e seus desdobramentos, que acabam puxando o freio da economia e prejudicando a demanda por bens industriais por meio do encarecimento do crédito e das perspectivas de um ritmo mais fraco para a atividade econômica", afirma Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI.

O índice de expectativa de demanda recuou 1,1 ponto, passando de 51,3 para 50,2 pontos. Segundo a CNI, isso revela que a perspectiva de crescimento da demanda para os próximos meses é moderada. O índice passou ao menor nível desde junho de 2020, no início da pandemia de covid-19.

Por outro lado, o índice de expectativa de quantidade exportada subiu 0,4 ponto, a 48,04. Por estar abaixo dos 50 pontos, a indicação é de que os empresários projetam queda nas exportações no curto prazo.

O índice de intenção de investimento subiu 0,7 ponto em dezembro, fechando o ano em 55,9 pontos. Apesar de ser a terceira alta consecutiva, o número ainda é três pontos menor que no final de 2024, quando chegou a 58,9 pontos.

Para esta edição da Sondagem Industrial, a CNI consultou 1.402 empresas: 587 de pequeno porte; 485 de médio porte; e 330 de grande porte, entre 1º e 10 de dezembro de 2025.

