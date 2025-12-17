A Glencore informou que sua unidade peruana, a Glencore Peru Holding, adquiriu 100% das ações da Compañía Minera Quechua, incluindo a propriedade integral do projeto de cobre Quechua, localizado em Espinar, Cusco, segundo comunicado publicado nesta terça-feira, 16.

Segundo o líder industrial de cobre da Glencore, Jon Evans, a região é altamente mineralizada e oferece potencial de crescimento em volume e longevidade.

Para o diretor de Operações da Glencore para a América do Sul, Luis Rivera, a adição do projeto Quechua ao portfólio expande ainda mais o investimento em Espinar. "Mais importante ainda, o projeto tem potencial para dar suporte à nossa mina em Antapaccay, dada a sua proximidade com a operação e com o projeto Coroccohuayco", acrescentou.