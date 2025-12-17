A taxa de desemprego dos EUA subiu para 4,6% em novembro, ante 4,4% em setembro, segundo relatório divulgado pelo Departamento do Trabalho do país nesta terça-feira, 16. Analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast esperavam manutenção em 4,4%.

O Departamento do Trabalho ainda trouxe dados preliminares do mês de outubro, com retração de 105 mil vagas no mês.

Já o salário médio por hora aumentou 0,14%, ou US$ 0,05, a US$ 36,86, na comparação mensal de novembro. A variação ficou abaixo da projeção do mercado, que esperava alta de 0,3%. Na comparação anual, houve aumento salarial de 3,5% em novembro, abaixo do consenso do mercado, de 3,6%.

O relatório, conhecido como payroll, também mostrou revisão para baixo do número de empregos criados em setembro, de 119 mil a 108 mil vagas, e revisão também para baixo do total de agosto, de retração de 4 mil para eliminação de 26 mil postos de trabalho.