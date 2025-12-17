A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo o processo, a aquisição de controle pela Sabesp ocorreu por meio da compra de ações representativas de 29,9% do capital social total e de 74,9% do capital social votante da Emae. As ações ordinárias haviam, sido dadas em garantia de uma debênture de emissão da Phoenix Água e Energia.

Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou ainda em outubro o pedido de tutela de urgência realizado por Nelson Tanure em uma tentativa do megainvestidor de barrar por 60 dias a venda de suas ações na Emae pela XP Investimentos para a Sabesp.

As ações da Emae, que estavam sob posse de Tanure, foram utilizadas pelo investidor como garantia de um empréstimo de R$ 520 milhões, obtido por meio de um fundo de investimento da XP Investimentos, para adquirir a própria companhia. No entanto, a primeira parcela venceu em 27 de setembro sem que o empresário realizasse o pagamento, e a instituição financeira executou a dívida, passando a oferecer a Emae a compradores.

