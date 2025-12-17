Os principais acionistas da Korea Zinc, a MBK Partners e a Young Poonga, disseram que entraram com uma queixa no Tribunal Distrital Central de Seul nesta terça-feira (16) para bloquear a planejada emissão de direitos da maior fundição de zinco do mundo, que está buscando uma joint venture multibilionária nos EUA.

MBK e Young Poong disseram que o movimento não visa se opor ao plano da Korea Zinc de construir uma fundição de US$ 7,43 bilhões nos EUA. Em vez disso, é para bloquear a planejada emissão de ações que, segundo eles, está estruturada para preservar o controle do presidente Choi sobre a empresa.

A Korea Zinc disse em um comunicado regulatório durante a noite que emitirá 2,2 milhões de novas ações, aproximadamente 10% de seu total de ações, para ajudar a financiar a fundição JV a ser construída em Clarksville, Tennessee, arrecadando 2,850 trilhões de won, equivalente a US$ 1,94 bilhão.

A planejada venda de ações, que pode introduzir novos acionistas dos EUA com uma participação considerável na Korea Zinc, pode afetar a dinâmica na futura batalha pelo controle da empresa. A Korea Zinc refutou as alegações dos principais acionistas, dizendo: "A MBK Partners e a Young Poong continuam a ver a Korea Zinc como um alvo de M&A hostil, e estão depreciando imprudentemente o valor deste projeto". Fonte: Dow Jones Newswires*.

