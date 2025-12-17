O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 16, diante das perdas persistentes e ao redor de 1,5% do petróleo e uma demanda maior de fim de ano para remessas ao exterior.

Investidores analisam a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC e as apostas de início de corte da Selic se mantêm difusas entre janeiro, março e, marginalmente, em abril.

Para a Warren Investimentos, a ata foi dura e reduz a chance de cortes na Selic em janeiro. Para a Ativa Investimentos, a ata veio neutra e não altera cenário de redução de juros apenas em abril. Já o BGC Liquidez avalia que a ata "dá todos os fatores pra o BC iniciar corte da Selic em janeiro".

A ata do Copom retirou a avaliação de que o cenário inflacionário segue desafiador, reconhece a desinflação em curso e reduziu a percepção do risco externo, além de indicar melhora no processo de convergência da inflação à meta.

Pela primeira vez, o Copom mencionou sinais iniciais de moderação no mercado de trabalho, embora ainda apertado. Apesar disso, o comitê reforçou o alerta fiscal, manteve postura vigilante e reiterou que pretende manter a Selic por "período bastante prolongado", sem descartar nova alta se necessário, já que as expectativas de inflação seguem acima da meta de 3%.

O IPC-S arrefeceu a 0,24% na segunda quadrissemana de dezembro, após avanço de 0,26% na quadrissemana anterior, segundo a FGV. Com o resultado, o indicador de inflação acumula alta de 3,97% nos últimos 12 meses e no ano.

O petróleo segue pressionado em meio às demoradas negociações para a paz na Ucrânia e preocupações com excesso de oferta. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Ryabkov, afirmou que as partes estão "à beira" de uma solução diplomática para encerrar a guerra na Ucrânia e disse que Moscou está pronta para um acordo, que espera seja alcançado o mais rápido possível.

Já a moeda americana recua ante pares fortes e várias divisas emergentes ligadas a commodities em meio a previsões de novos cortes de juros nos EUA e de olho na sucessão do comando do Federal Reserve e em indicadores-chave dos Estados Unidos esperados, que devem guiar as apostas de cortes de juros: os relatórios de emprego, o payroll, de outubro e novembro e as vendas no varejo dos EUA, ambos às 10h30, além das prévias de PMIs composto, industrial e de serviços de dezembro da S&PGlobal, às 11h45.