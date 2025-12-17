Os juros futuros sobem em toda a curva na manhã desta terça-feira, 16, em linha com o dólar. Os curtos também avançam, porém o movimento é mais contido após a leitura da ata do Comitê de Política Monetária (Copom).

Para a Warren Investimentos, a ata foi dura e reduz a chance de cortes na Selic em janeiro. Para a Ativa Investimentos, a ata veio neutra e não altera cenário de redução de juros apenas em abril. Já o BGC Liquidez avalia que a ata "dá todos os fatores pra o BC iniciar corte da Selic em janeiro".

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 13,665%, de 13,630% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 13,065%, de 12,982%, e o para janeiro de 2031 subia para 13,380%, de 13,259% no ajuste de segunda-feira, 15.