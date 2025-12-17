O Comitê de Política Monetária (Copom) alterou substancialmente a sua avaliação acerca do cenário externo na ata da mais recente reunião, publicada nesta terça-feira, 16. Agora, o colegiado fala em um cenário "menos incerto", devido ao fim do shutdown nos Estados Unidos e à evolução de negociações comerciais.

"O cenário externo ainda segue incerto. Os riscos de longo prazo, assim como várias das fontes de incerteza mais imediatas se mantêm. De todo modo, ainda que muitos riscos latentes persistam, o cenário internacional está menos incerto do que esteve há alguns meses", diz o texto.

A avaliação contrasta com a ata anterior, publicada em 11 de novembro. Naquele momento, o Copom havia mencionado "riscos de longo prazo", como a política comercial americana, a precificação de fundamentos e o aumento dos gastos fiscais em vários países. Também havia mencionado a necessidade de cautela.

Esses trechos não voltaram a aparecer no documento publicado nesta terça-feira.