O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) divulgou nesta quinta-feira, 18, uma nota em que afirma que um vazamento de gás na plataforma P-40, localizada na Bacia de Campos, foi registrado no período da manhã. A entidade diz que a unidade entrou em shutdown, com paralisação total de suas atividades, como medida de segurança. Algumas operações na Bacia também teriam sido paralisadas preventivamente.

Procurada, a Petrobras não comentou imediatamente o assunto.

"A plataforma permanece parada, com todos os trabalhadores em local seguro, aguardando a dispersão do gás. Até o momento, não há informações de vítimas. O Sindipetro-NF está acompanhando o caso, buscando esclarecimentos junto à empresa", diz a nota.

A P-40 é uma das 28 unidades offshore da Bacia de Campos na qual os trabalhadores estão em greve, com 100% de adesão dos petroleiros, de acordo com a Federação Única dos Petroleiros (FUP).

A estatal diz que equipes de contingência, ou seja, empregados que substituem os trabalhadores que aderiram à greve, foram mobilizadas onde foi necessário.

A P-40 é uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (tipo FPSO adaptado para produção semissubmersível) que fica no campo de Marlim Sul, na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. Está em operação desde 2001.

