O financiamento de veículos cresceu 3% em novembro ante igual mês do ano passado, a 623 mil unidades, segundo levantamento da B3. O volume representa o melhor resultado para o mês desde 2011, há 14 anos.

Entre janeiro e novembro, foram 6,641 milhões de unidades financiadas, um crescimento de 1,2% na comparação com o mesmo intervalo de 2024. A métrica considera modelos novos e usados, incluindo motos, automóveis leves e pesados.

Entre os usados, houve 401 mil financiamentos em novembro, um avanço de 3,0% no confronto anual. Já as operações com veículos novos apresentaram expansão ainda maior, de 7,1%, a 222 mil.

Já os financiamentos de motos subiram 16,6% no período, a 162 mil unidades. Os de automóveis e comerciais leves recuaram 0,5%, a 437 mil.