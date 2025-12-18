O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 18, que foi consultado e aprovou o empréstimo de R$ 20 bilhões, pelos Estados Unidos à Argentina, pelo Fundo Monetário Internacional.

"Dos 20 bilhões emprestados pelos EUA à Argentina pelo FMI, o Brasil votou favorável. Eu fui consultado e achei que tem que emprestar porque não poderia o Brasil negar empréstimo a um pais irmão como a Argentina", apontou durante café do presidente com jornalistas.

"Graças a Deus a gente não vai precisar de dinheiro do FMI, nem do Banco Mundial, nem dos BRICS. Nós vamos ganhar as eleições pelos trabalhos prestados que foram feitos nesse país", completou após ser questionado sobre eventual tentativa de intervenção dos EUA no pleito brasileiro.