O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou, nesta quinta-feira, 18, que pediu a dirigentes sindicais se mobilizarem em defesa do fim da jornada de seis dias de trabalho e um de folga, a "escala 6x1". As declarações ocorreram durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília.

"Eu tive a sorte de ser dirigente sindical durante um bom tempo e fui um dos dirigentes sindicais que encabeçou durante muito tempo a luta pela redução da jornada de trabalho para 40 horas. E eu acho que o País está pronto e a economia está pronta para o fim da escala 6x1", disse o presidente.

E continuou: "Não existe um único argumento que possa dizer que a sociedade brasileira não está pronta. Porque, se nos anos 80, a gente já queria reduzir a jornada de trabalho, e já fazem [sic!] então 45 anos, a gente tem que medir os avanços tecnológicos desses 45 anos."

O presidente disse ter sugerido a sindicalistas que levem uma proposta ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social. Sustentável, o "Conselhão", fórum de diálogo que assessora o governo e que discute políticas públicas com representações da sociedade. "Eu disse aos dirigentes sindicais: eu não quero tomar iniciativa do Poder Executivo e mandar um projeto de lei do governo. Eu preciso ser provocado. Então, já pedi para os dirigentes sindicais: vão para a porta da fábrica, façam a proposta e tragam para mim a proposta. Vai no Conselhão, organizado pela Gleisi Hoffmann, faça a proposta no Conselhão, que quando eu tiver a proposta, eu mandarei para o Congresso Nacional."

Atualmente, a proposta tramita na Câmara dos Deputados por meio de propostas de emenda à Constituição (PECs). No entanto, nesta semana, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), disse que não é necessária uma PEC para reduzir a jornada 6x1. Governistas têm dito que o assunto será uma das principais pautas da campanha de reeleição de Lula em 2026.