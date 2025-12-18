Os dois blocos de saneamento de Pernambuco leiloados na manhã desta quinta-feira, 18, somaram cerca de R$ 4,2 bilhões em outorgas. O Patria desembolsou R$ 720 milhões pelo primeiro lote, marcando sua estreia no setor de saneamento. Na sequência, o consórcio composto pela BRK e Acciona ofertaram R$ 3,5 bilhões.

No primeiro leilão, o Patria arrematou a microrregião Sertão, composta por 24 municípios de Pernambuco. Por meio do fundo Infraestrutura BR v Saneamento Holding II, ofertou desconto máximo de 5% sobre a tarifa. A outorga de R$ 720 milhões representa um ágio de 727% ante o valor mínimo de R$ 87 milhões estipulado em edital.

A gestora desbancou a Aegea e a VPE Participações, da Cymi. A empresa foi incorporada em 2021 pelo grupo francês de infraestrutura Vinci.

Já a BRK e Acciona não enfrentaram concorrência pelo Bloco 2. O lote é formado pela microrregião RMR-Pajeú, que conta 150 com municípios, incluindo a capital Recife, além do distrito de Fernando de Noronha. As companhias ofertaram desconto máximo de 5% sobre a tarifa e uma outorga de R$ 3,5 bilhões, ágio de 60%.

Os dois blocos totalizam ainda cerca de R$ 19 bilhões em investimentos ao longo dos 35 anos de contrato. Do montante total, cerca de R$ 15,4 bilhões serão destinados ao bloco RMR-Pajeú e R$ 2,938 bilhões para o lote do Sertão. Estão previstos também R$ 773 milhões em obras de produção.

Uma das principais premissas da concessão é a universalização dos serviços de saneamento. Com isso, o projeto determina a ampliação do acesso à água para 99% da população e à rede de esgoto para 90% até 2033, além da redução das perdas de água em até 25%. Atualmente, Pernambuco tem cerca de 87% de água e 34% de esgoto, enquanto as perdas são de 48%, segundo dados fornecidos na apresentação do projeto.