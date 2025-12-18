O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o governo deveria ter apoiado a instauração da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura as fraudes nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As declarações ocorreram durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quinta-feira, 18.

"A decisão de apurar esse fato foi do governo. Aí, por quê que demorou? Demorou porque, como a gente não quer fazer pirotecnia, a gente queria investigar com seriedade. A Controladoria-Geral da União levou praticamente dois anos fazendo investigação, porque seria muito fácil você fazer uma denúncia e não apurar", disse o presidente.

Lula prosseguiu: "E a operação demorou. E fomos nós do governo que tomamos a decisão de comunicar à sociedade brasileira o desfeito."

Na sequência, o presidente comentou sobre a CPMI. "E é importante lembrar que eu queria que nós convocássemos uma CPI. Seria a primeira vez que o governo poderia convocar uma CPI. Aí, o pessoal entendeu que não era correto o governo fazer uma CPI e deixou a oposição fazer a CPI. Mas eu achava que, como nós tínhamos descoberto a denúncia, a bandidagem, a corrupção, a roubalheira, a gente tinha que fazer a CPI."