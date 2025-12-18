A BP, gigante britânica do setor petrolífero, anunciou que o Conselho de Administração da empresa nomeou Meg O'Neill como a próxima CEO, com efeito a partir de 1º de abril de 2026, segundo comunicado publicado nesta quinta-feira, 18.

Ela assumirá o posto depois de Murray Auchincloss anunciar a saída do cargo, com efeito nesta quinta. Carol Howle, atual vice-presidente executiva de suprimentos, comercialização e transporte marítimo, assumirá de maneira interina até a chegada de Meg.

"Murray atuará como consultor até dezembro de 2026 para garantir uma transição tranquila", adiciona o texto.

Meg atualmente ocupa o cargo de CEO da Woodside Energy e, antes de ingressar na empresa em 2018, passou 23 anos na ExxonMobil em cargos técnicos, operacionais e de liderança ao redor do mundo.