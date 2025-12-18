O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,2% nos dois meses de setembro a novembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 18, pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o CPI subiu 2,7% em novembro. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam para novembro altas de 0,3% e 3,1%, respectivamente.

Em setembro, o índice cheio do CPI teve alta de 0,3% na comparação mensal e acréscimo de 3,0% no confronto anual.

O número foi divulgado em caráter excepcional durante a paralisação do governo dos EUA, que atingiu o recorde com duração mais longa da história da máquina pública norte-americana.

Núcleo

O núcleo do CPI dos Estados Unidos, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, avançou 2,6% na comparação anual de novembro, segundo os dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. A comparação mensal do núcleo do CPI de novembro não foi divulgado.

Em setembro, o núcleo subiu 0,2% ante agosto e registrou alta de 3,0% ante um ano antes.

No texto publicado nesta quinta, o Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês) menciona que não foram coletados os dados de pesquisa para outubro de 2025 devido ao shutdown e que não foi possível coletar as informações de maneira retroativa.

"Para alguns índices, o BLS utiliza fontes de dados não provenientes de pesquisas em vez de dados de pesquisa para realizar os cálculos do índice. O BLS conseguiu obter retroativamente a maior parte dos dados não provenientes de pesquisas para outubro", explica, ao mencionar que a coleta de dados do CPI foi retomada em 14 de novembro de 2025.

Tags:

Nos EUA