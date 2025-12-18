O Banco Central Europeu (BCE) deixou suas principais taxas de juros inalteradas pela quarta vez seguida nesta quinta-feira, 18, visto que a inflação da zona do euro permanece sob controle e a economia se mantém próxima do potencial.

Após concluir reunião de política monetária, o BCE manteve sua taxa de depósito em 2%, a de refinanciamento em 2,15% e a de empréstimos em 2,40%, em decisão que veio em linha com a previsão de analistas consultados pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Antes de pausar seu ciclo de relaxamento monetário, em julho, o BCE havia reduzido juros em oito ocasiões, em um processo que teve início em meados do ano passado.

A manutenção dos custos dos empréstimos vem após um levantamento da Eurostat mostrar que o Produto Interno Bruto (PIB) do bloco cresceu 0,3% no terceiro trimestre deste ano ante os três meses anteriores, acima da leitura preliminar.