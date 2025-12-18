O governo federal da Alemanha espera arrecadar um volume total de cerca de 512 bilhões de euros por meio de leilões de títulos convencionais e verdes em 2026, informou a Agência Financeira Alemã em seu programa de emissão para o próximo ano, nesta quinta-feira, 18.

O volume total de emissão representa um novo recorde para o governo alemão, que anunciou programas de investimento em larga escala e despesas de defesa no início deste ano para os próximos anos. A reação do mercado foi moderada, pois os investidores já esperavam um aumento na emissão.

Dentro do volume total de emissão, a agência financeira planeja colocar 318 bilhões de euros em títulos convencionais por meio de leilões. Segundo informações, ela também planeja a emissão de títulos verdes entre 16 bilhões e 19 bilhões de euros, incluindo o lançamento sindicado de um novo Bund verde com vencimento em maio de 2041, informou.

Enquanto isso, três operações sindicadas serão realizadas no segmento de títulos convencionais, totalizando quatro sindicados para o próximo ano, informou. Fonte: Dow Jones Newswires*

