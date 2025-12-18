Os juros futuros abriram esta quinta-feira, 18, de lado, mas renovam máximas, com alta de ao redor de 5 pontos nos curtos e de 3 pontos nos longos, após o Relatório de Política Monetária (RPM) e a divulgação de mais uma pesquisa eleitoral. Para o economista Carlos Lopes, do Banco BV, o RPM veio em linha com o comunicado e um corte da Selic em janeiro é "pouco provável".

Na quarta (17) a chance precificada na curva de corte de juro em janeiro era de 45%. E a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg mostra que se as eleições gerais de 2026 fossem realizadas hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorrerá à reeleição ao Palácio do Planalto, venceria todos os adversários, tanto no primeiro quanto no segundo turnos. O dólar estava perto da estabilidade há pouco, com viés de baixa, e os rendimentos dos Treauries recuam.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,875%, de 13,826% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 13,375%, de 13,330%, e para janeiro de 2031 avançava para 13,665%, de 13,631% no ajuste de quarta-feira.