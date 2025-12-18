As bolsas asiáticas fecharam com comportamentos distintos nesta quinta-feira, 18, com ativos ligados ao setor de tecnologia penalizados pelo contágio das preocupações sobre os gastos com inteligência artificial.

Entre os índices referenciais da região, o Nikkei fechou em baixa de 1%, aos 49.001,50 pontos. Analistas consultados pela Broadcast veem como praticamente consensual que o Banco do Japão (BoJ) elevará a taxa básica de juros em 25 pontos-base (pb) na reunião desta sexta-feira, em mais um passo no processo de normalização da política monetária e a atenção dos investidores deve se concentrar na comunicação do presidente do BC, Kazuo Ueda.

Os papéis do Softbank terminaram em queda de 3,8%, ainda que em recuperação das mínimas do pregão, enquanto a Tokyo Electron recuou 3,2%. A Asahi Breweries recuou 5,8% após anúncio acordo para compra de fatias de empresas na África detidas pela Diageo.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,2%, fechando em 3.876,37 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou perda de 0,7%, aos 2.440,86 pontos. O CSI Defence Index registrou alta de 1% após os EUA aprovarem venda de mais de US$ 10 bilhões em armas para Taiwan, refletindo as expectativas dos investidores de aumento nos gastos e aquisições de defesa nacionais em resposta aos crescentes riscos geopolíticos.

Em Seul, o Kospi terminou o dia com baixa de 1,5%, aos 3.994,51 pontos. A LG Energy Solution despencou 8,9% após a Ford Motor cancelar um contrato estimado em US$ 6,5 bilhões para a compra de baterias para veículos elétricos da empresa.

O índice Hang Seng, principal referencial de Hong Kong, encerrou o pregão em alta de 0,1%, a 25.498,13 pontos, ainda que o índice que reúne ações de tecnologia tenha recuado 0,7%.

Em Taiwan, o índice Taiex teve queda de 0,2%, a 27.468,53 pontos. O BC de Taiwan manteve a taxa de juros em 2%. Com a economia da ilha em forte crescimento graças à demanda global por inteligência artificial e a inflação doméstica estável, o banco central tem espaço para seguir com as taxas inalteradas.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,03% em Sydney, a 8.588,20 pontos.