O Riksbank manteve as taxas de juros inalteradas em 1,75% em reunião realizada nesta quinta-feira na Suécia. "As perspectivas para a economia sueca são mais promissoras. Embora demore algum tempo para que a atividade econômica retorne ao normal, a recuperação está em andamento", disse o BC sueco em comunicado. "Ao mesmo tempo, a inflação se aproximou de 2%", pontuou

O BC sueco disse ainda que a expectativa é que a taxa permaneça nesse nível por algum tempo.

Em reunião realizada nesta quarta-feira, 17, o Comitê de Estabilidade Monetária e Financeira do Norges Bank decidiu manter a taxa básica de juros inalterada em 4% na Noruega. "A perspectiva é incerta, mas se a economia evoluir de forma geral conforme projetado atualmente, a taxa básica de juros será reduzida ainda mais ao longo do próximo ano", informou o BC norueguês.