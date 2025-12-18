A renúncia do governo búlgaro destaca os desafios para implementar reformas estruturais e como isso pode pesar sobre o crescimento econômico, diz a Fitch Ratings. Contudo, a agência não acredita que a turbulência atual afetará a adesão do país à zona do euro em 1º de janeiro de 2026.

O primeiro-ministro Rosen Zhelyazkov apresentou sua renúncia em 11 de dezembro após grandes protestos antigovernamentais que começaram em resposta à proposta de orçamento. Os dois maiores partidos parlamentares, incluindo o GERB de Zhelyazkov, exigiram eleições antecipadas.

"Não esperamos que a última crise política da Bulgária tenha qualquer impacto na adoção do euro, que prevemos que prosseguirá conforme planejado", ponta a Fitch. A Comissão Europeia afirmou que, independentemente da situação política, "as decisões necessárias foram tomadas e permanecem em vigor".