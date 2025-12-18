O Conselho do Federal Reserve (Fed) retirou nesta quarta-feira, 17, uma nota de política de 2023 e emitiu uma nova declaração referente ao tratamento de certos bancos supervisionados pelo Conselho que facilita a inovação responsável.

Em 2023, o Fed emitiu uma declaração que limitava os bancos membros estaduais supervisionados pelo Conselho às mesmas atividades permitidas para bancos supervisionados por outras agências reguladoras bancárias federais. Desde que ela foi publicada, o sistema financeiro e a compreensão do banco central sobre produtos e serviços inovadores evoluíram.

"Como resultado, a declaração de política de 2023 não é mais apropriada e foi retirada", pontuou o Fed.

"Novas tecnologias oferecem eficiências aos bancos e produtos e serviços aprimorados aos clientes bancários", disse a vice-presidente de supervisão do BC, Michelle Bowman. "Ao criar um caminho para produtos e serviços inovadores e responsáveis, o Conselho está ajudando a garantir que o setor bancário permaneça seguro e sólido, além de moderno, eficiente e eficaz".

Assim, a nova declaração cria uma via para que bancos membros estaduais supervisionados pelo Conselho, segurados e não segurados, se envolvam em certas atividades inovadoras.