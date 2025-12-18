A Ford cancelou um contrato de baterias para veículos elétricos com a LG no valor de 9,6 trilhões de won coreanos (US$ 6,52 bilhões). O contrato estava previsto para vigorar de 2027 a 2032.

O cancelamento está ligado à decisão da Ford de descontinuar a produção de certos modelos de veículos elétricos devido a mudanças em sua política e no ambiente de demanda.

No início desta semana, a Ford disse que espera assumir encargos de US$ 19,5 bilhões como parte de sua mudança em relação aos veículos elétricos.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado