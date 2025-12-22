Foi inaugurado nesta segunda-feira (22) a primeira parte do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, na região metropolitana de São Paulo. O trecho será liberado para circulação nesta terça-feira (23).

O trecho liga as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, com três faixas de rolamento em cada pista, quatro túneis, pontes e viadutos.

A obra tem o objetivo de melhorar o fluxo viário, reduzir congestionamentos e o desvio dos veículos pesados das marginais, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e a redução do tempo de viagem. A expectativa é de que cerca de 40 mil veículos utilizem diariamente o novo trecho, mais da metade deles caminhões e carretas.

Há também quatro passagens subterrâneas de fauna com monitoramento, para evitar os atropelamentos dos animais silvestres.

O investimento total foi de aproximadamente R$ 3,4 bilhões, sendo R$ 1,35 bilhão aportado pelo estado de São Paulo, via financiamento do BNDES, e R$ 2 bilhões pela concessionária Via SP Serra, do Grupo Via Appia, que executa as obras.

Um terço desta obra é financiamento do BNDES, porque o presidente [Lula] não olha quem é o governador, ele olha o Estado, a população e fala: Vamos trabalhar, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante na cerimônia de entrega.

Ao todo, o trecho Norte terá 44 km de extensão, passando por São Paulo, Guarulhos e Arujá. Os 20 km restantes, que seguirão até a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na capital, têm entrega prevista para o segundo semestre de 2026.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, destacou a importância da obra. Amanhã [terça-feira, 23], este trecho vai estar aberto e muitos vão usar essa ligação. O Rodoanel começa a ser concluído quase 30 anos depois de sua concepção. Serão 10 mil caminhões a menos na marginal. Isso significa mais tempo do motorista em casa com a família, menos tempo no trânsito. Não é brincadeira. Essa obra parecia impossível, mas estamos mostrando que não é, entregando o trecho 1 seis meses antes do prazo, disse.

O trecho contará com uma base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) , equipada com estacionamento, banheiros, água potável e área de descanso; centro de controle de operações no quilômetro e um posto da Polícia Militar Rodoviária.

