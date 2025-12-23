|
Dígito final
|
jan/26
|
fev/26
|
mar/26
|
abr/26
|
mai/26
|
jun/26
|
jul/26
|
ago/26
|
set/26
|
out/26
|
nov/26
|
dez/26
|
1
|
19/jan
|
12/fev
|
18/mar
|
16/abr
|
18/mai
|
17/jun
|
20/jul
|
18/ago
|
17/set
|
19/out
|
16/nov
|
10/dez
|
2
|
20/jan
|
13/fev
|
19/mar
|
17/abr
|
19/mai
|
18/jun
|
21/jul
|
19/ago
|
18/set
|
20/out
|
17/nov
|
11/dez
|
3
|
21/jan
|
18/fev
|
20/mar
|
20/abr
|
20/mai
|
19/jun
|
22/jul
|
20/ago
|
21/set
|
21/out
|
18/nov
|
14/dez
|
4
|
22/jan
|
19/fev
|
23/mar
|
22/abr
|
21/mai
|
22/jun
|
23/jul
|
21/ago
|
22/set
|
22/out
|
19/nov
|
15/dez
|
5
|
23/jan
|
20/fev
|
24/mar
|
23/abr
|
22/mai
|
23/jun
|
24/jul
|
24/ago
|
23/set
|
23/out
|
23/nov
|
16/dez
|
6
|
26/jan
|
23/fev
|
25/mar
|
24/abr
|
25/mai
|
24/jun
|
27/jul
|
25/ago
|
24/set
|
26/out
|
24/nov
|
17/dez
|
7
|
27/jan
|
24/fev
|
26/mar
|
27/abr
|
26/mai
|
25/jun
|
28/jul
|
26/ago
|
25/set
|
27/out
|
25/nov
|
18/dez
|
8
|
28/jan
|
25/fev
|
27/mar
|
28/abr
|
27/mai
|
26/jun
|
29/jul
|
27/ago
|
28/set
|
28/out
|
26/nov
|
21/dez
|
9
|
29/jan
|
26/fev
|
30/mar
|
29/abr
|
28/mai
|
29/jun
|
30/jul
|
28/ago
|
29/set
|
29/out
|
27/nov
|
22/dez
|
0
|
30/jan
|
27/fev
|
31/mar
|
30/abr
|
29/mai
|
30/jun
|
31/jul
|
31/ago
|
30/set
|
30/out
|
30/nov
|
23/dez
Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
Tags:
202 | Bolsa Família