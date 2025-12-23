 

Dígito final
do NIS

jan/26

fev/26

mar/26

abr/26

mai/26

jun/26

jul/26

ago/26

set/26

out/26

nov/26

dez/26

1

19/jan

12/fev

18/mar

16/abr

18/mai

17/jun

20/jul

18/ago

17/set

19/out

16/nov

10/dez

2

20/jan

13/fev

19/mar

17/abr

19/mai

18/jun

21/jul

19/ago

18/set

20/out

17/nov

11/dez

3

21/jan

18/fev

20/mar

20/abr

20/mai

19/jun

22/jul

20/ago

21/set

21/out

18/nov

14/dez

4

22/jan

19/fev

23/mar

22/abr

21/mai

22/jun

23/jul

21/ago

22/set

22/out

19/nov

15/dez

5

23/jan

20/fev

24/mar

23/abr

22/mai

23/jun

24/jul

24/ago

23/set

23/out

23/nov

16/dez

6

26/jan

23/fev

25/mar

24/abr

25/mai

24/jun

27/jul

25/ago

24/set

26/out

24/nov

17/dez

7

27/jan

24/fev

26/mar

27/abr

26/mai

25/jun

28/jul

26/ago

25/set

27/out

25/nov

18/dez

8

28/jan

25/fev

27/mar

28/abr

27/mai

26/jun

29/jul

27/ago

28/set

28/out

26/nov

21/dez

9

29/jan

26/fev

30/mar

29/abr

28/mai

29/jun

30/jul

28/ago

29/set

29/out

27/nov

22/dez

0

30/jan

27/fev

31/mar

30/abr

29/mai

30/jun

31/jul

31/ago

30/set

30/out

30/nov

23/dez
Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

