O Réveillon na cidade do Rio de Janeiro pode movimentar 3,34 bilhões, 6% acima do valor da virada de 2024 para 2025. O estudo Réveillon em Dados foi elaborado pela prefeitura, por meio da Empresa de Turismo do Município do Rio (Riotur), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Instituto Fundação João Goulart.

A estimativa é que mais de 5 milhões de pessoas participem dos eventos espalhados pelo município. Somente Copacabana deve ter metade desse público, entre cariocas e turistas.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, o Réveillon é uma festa consolidada na cidade, que impulsiona a economia carioca, atraindo turistas de todos os lugares.

É um evento fundamental para o Rio, pois já entramos no novo ano com acentuada movimentação econômica, inferior apenas ao Carnaval, diz Lima.

A movimentação econômica é baseada nos dados das notas fiscais diárias de subgrupos de serviços diretamente impactados pelo Réveillon, de acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda.

O Réveillon do Rio é muito mais do que a maior virada do mundo. A análise evidencia sua relevância como indutor da atividade econômica, com efeitos diretos sobre setores como hospedagem, alimentação, transporte e serviços, afirma o presidente da Riotur, Bernardo Fellows.

Copacabana

O Réveillon na Praia de Copacabana terá shows de Gilberto Gil e Ney Matogrosso como atrações principais do Palco Rio, o principal, em frente ao Hotel Copacabana Palace. Também vão se apresentar Alcione, João Gomes e Iza, DJ Alok, Belo e a escola de samba Beija-Flor.

O Palco Samba, na altura da Rua República do Peru, terá apresentações de Roberta Sá, Martnália, Diogo Nogueira, o Bloco da Preta com o novo vocalista, o Feyjão e a escola de samba Grande Rio.

No Palco Leme, de música gospel, as atrações serão Midian Lima, Samuel Messias, Thalles Roberto e o grupo de pagode gospel Marcados.

