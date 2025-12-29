As fake news que estão circulando inventaram, desta vez, uma multa de 150% para quem não pagar o falso tributo, destacou a Receita Federal em comunicado.

A nota lembra que a Constituição Federal proíbe a tributação de movimentações financeiras. Isso não existe e nunca irá existir nos termos da Constituição atual, reforçou a Receita.

Falso

Ela destacou, ainda, que não existe nenhuma tributação de 27,5% sobre transações. É completamente falso, frisou.

Também é mentira que exista qualquer multa de 150% por falta de declaração, completou a Receita.

Por fim, o comunicado destaca que não existe tributação por movimentação financeira. A Receita Federal esclarece que disseminar mentiras, fake news e pânico financeiro interessa apenas a criminosos, finaliza a nota.

