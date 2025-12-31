O índice de gerentes de compras (PMI) industrial oficial da China subiu de 49,2 em novembro para 50,1 em dezembro, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês) do país. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 49 neste mês. A leitura acima de 50 indica que o setor manufatureiro chinês voltou a se expandir no fim do ano.

O PMI de serviços chinês medido pelo NBS também avançou, de 49,5 para 49,7, vindo em linha com o consenso da FactSet.

Uma pesquisa privada, conduzida pela S&P Global em parceria com a RatingDog, também apontou recuperação da manufatura, com aumento do PMI industrial chinês de 49,9 em novembro para 50,1 em dezembro. Neste caso, a projeção da FactSet era de recuo a 49,7.

