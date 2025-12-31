A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,4%
Pontos: 161.125,37
Máxima de +0,99% : 162.075 pontos
Mínima estável: 160.491 pontos
Volume: R$ 15,7 bilhões
Variação em 2025: 33,95%
Variação no mês: 1,29%
Dow Jones: -0,2%
Pontos: 48.367,06
Nasdaq: -0,24%
Pontos: 23.419,08
Ibovespa Futuro: +0,48%
Pontos: 163.880
Máxima (pontos): 164.780
Mínima (pontos): 163.105
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,23
Variação: +0,64%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,82
Variação: +0,29%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,19
Variação: +0,16%
Ambev ON
Preço: R$ 13,86
Variação: -0,07%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,57
Variação: +0,74%
Vale ON
Preço: R$ 71,96
Variação: -0,22%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,98
Variação: +0,2%
Itausa PN
Preço: R$ 11,68
Variação: +0,78%
JBS ON
Preço: R$ 79,13
Variação: -1,96%
Global 40
Cotação: 665,130 centavos de dólar
Variação: -0,83%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4880
Venda: R$ 5,4890
Variação: -1,43%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,54
Venda: R$ 5,64
Variação: -2,59%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,5018
Venda: R$ 5,5024
Variação: -1,28%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5000
Venda: R$ 5,6140
Variação: -2,74%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,5030
Variação: -1,26%
- Euro
Compra: US$ 1,1745 (às 18h32)
Venda: US$ 1,1746 (às 18h32)
Variação: -0,21%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,4470
Venda: R$ 6,4480
Variação: -1,62%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,6000
Venda: R$ 6,6820
Variação: -1,66%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.386,3 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,98%