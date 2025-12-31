A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,4%

Pontos: 161.125,37

Máxima de +0,99% : 162.075 pontos

Mínima estável: 160.491 pontos

Volume: R$ 15,7 bilhões

Variação em 2025: 33,95%

Variação no mês: 1,29%

Dow Jones: -0,2%

Pontos: 48.367,06

Nasdaq: -0,24%

Pontos: 23.419,08

Ibovespa Futuro: +0,48%

Pontos: 163.880

Máxima (pontos): 164.780

Mínima (pontos): 163.105

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,23

Variação: +0,64%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,82

Variação: +0,29%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,19

Variação: +0,16%

Ambev ON

Preço: R$ 13,86

Variação: -0,07%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,57

Variação: +0,74%

Vale ON

Preço: R$ 71,96

Variação: -0,22%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,98

Variação: +0,2%

Vale ON

Preço: R$ 71,96

Variação: -0,22%

Itausa PN

Preço: R$ 11,68

Variação: +0,78%

JBS ON

Preço: R$ 79,13

Variação: -1,96%

Global 40

Cotação: 665,130 centavos de dólar

Variação: -0,83%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4880

Venda: R$ 5,4890

Variação: -1,43%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,54

Venda: R$ 5,64

Variação: -2,59%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,5018

Venda: R$ 5,5024

Variação: -1,28%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5000

Venda: R$ 5,6140

Variação: -2,74%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,5030

Variação: -1,26%

- Euro

Compra: US$ 1,1745 (às 18h32)

Venda: US$ 1,1746 (às 18h32)

Variação: -0,21%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,4470

Venda: R$ 6,4480

Variação: -1,62%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,6000

Venda: R$ 6,6820

Variação: -1,66%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.386,3 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,98%


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se