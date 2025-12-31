As bolsas de Nova York fecharam a sessão desta terça-feira, 30, em queda marginal, perto da estabilidade, com impacto do noticiário corporativo e recuperação das empresas mineradoras. O mercado acompanhou, ainda, a divulgação da ata do Federal Reserve (Fed), que não alterou de maneira significativa as apostas para a trajetória dos juros.

O Dow Jones teve queda de 0,20%, aos 48.367,06 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com perdas de 0,14%, aos 6.896,24 pontos e o Nasdaq caiu em 0,25%, aos 23.419,08 pontos.

No cenário macro, investidores acompanharam a ata da reunião de dezembro do Fed, que mostrou que os dirigentes estavam divididos, com alguns dos membros que apoiaram a flexibilização afirmando que também votariam por uma manutenção. Com isso, as apostas por diminuição na taxa de juros se reduziram levemente, segundo ferramenta do CME Group.

No setor de tecnologia, a Meta avançou 1,11%, após anunciar compra da startup chinesa Manus. A Intel registrou alta de 1,69% depois de concluir a venda de US$ 5 bilhões em ações para a Nvidia, que, em contrapartida, caiu 0,36%. A Palantir também ampliou a queda de ontem e recuou 1,81%.

O setor de IA pode abrir caminho para que os índices acionários recuperem espaço em 2026, levando em conta que estes ficaram para trás em comparação com pares globais, segundo o XTB. Para o FxPro, porém, a confiança no segmento diminuiu, e os investidores internacionais podem se afastar dos EUA caso apareçam sinais de "fragilidades" no rali impulsionado pelas techs.

Em novo desdobramento da disputa pela compra da Warner Bros. Discovery, a Bloomberg afirmou que a gigante do cinema planeja recusar novamente a proposta de compra da Paramount, continuando a preferir a Netflix. Com isso, a WB subiu 0,54%, a Paramount ganhou 0,07% e a Netflix caiu 0,39%.

A Boeing subiu 0,58% após firmar contrato de até US$ 8,58 bilhões com a Força Aérea dos EUA para construir caças para Israel.

Na ponta negativa, papéis do setor financeiro voltaram a cair em bloco. O Citigroup teve baixa de 0,78%, enquanto o Goldman Sachs caiu 0,87% e o Morgan Stanley, 0,48%.

Empresas mineradoras se recuperaram, acompanhando a movimentação dos metais preciosos hoje. A Newmont avançou 2,05% e a Anglogold, 1,70%.

*Com informações de Dow Jones Newswires