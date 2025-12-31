O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou um aumento de 23% do salário mínimo no país para 2026 em uma tentativa de impulsionar a economia e em uma decisão que amplia os desafios para o quadro fiscal em um contexto de apreensões sobre os gastos públicos antes das eleições do próximo ano.

"O salário mínimo, mais o auxílio transporte, será de 2 milhões de pesos colombianos", disse Petro em sua conta no X, citando que o reajuste significa algo próximo a 23% em termos porcentuais. A decisão ocorre em um contexto de inflação acima da meta.

O Banco Central da Colômbia manteve em meados de dezembro a taxa de juros inalterada em 9,25% ao ano, citando que a decisão mantém uma postura "cautelosa" da política monetária, reconhecendo riscos à convergência da inflação para a meta de 3%.

A Fitch rebaixou os ratings da Colômbia também em meados do mês de dezembro, alertando para os riscos de aumento do endividamento público. Para a agência, a falta de uma âncora fiscal confiável, aumento das rigidez nos gastos fiscais e possíveis restrições políticas na implementação de medidas para aumentar a receita desafiarão as perspectivas de consolidação fiscal após a eleição de 2026, independentemente do resultado.

O peso colombiano oscilava entre altas e baixas ante dólar em meio às reações ao anúncio que pode inserir pressões à inflação e justificar alta das taxas de juros. Perto das 14h45 (de Brasília), o dólar era cotado em alta de 1,25%, a 3.795,3 pesos colombianos.