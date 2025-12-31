O mercado de trabalho brasileiro criou 85.864 novos empregos formais em novembro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira, 30, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo é resultado de 1.979.902 admissões e 1.894.038 desligamentos. Em outubro, o resultado havia sido positivo em 93.699 vagas, já incorporando os ajustes na série.

O número ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um saldo positivo de 79.120 novas vagas no penúltimo mês do ano. As expectativas para esta leitura variam de 54.000 a 142.000 vagas.

O saldo do mês passado é 19% menor do que o observado em novembro de 2024, quando foram criados 106.133 novos postos de trabalho, considerando a série com ajustes.

O saldo de janeiro a novembro é positivo em 1.895.130 postos formais, um resultado menor do que o observado no mesmo período de 2024, quando foram criados 2.126.843 novos empregos formais.

No acumulado de 12 meses (de dezembro de 2024 a novembro de 2025), os números mostram 1.339.878 contratações líquidas, 25% menor que o saldo observado no período de dezembro de 2023 a novembro de 2024 (1.781.293).