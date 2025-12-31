As bolsas da Europa fecharam em alta nesta terça-feira, 31, com suporte dos setores bancário e de defesa, especialmente diante incertezas sobre o acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. A liquidez segue reduzida por conta dos feriados de final de ano, e o mercado também aguarda a publicação de PMIs da zona do euro e Alemanha, bem como a ata da última decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed).

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,75%, a 9.940,71 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,57%, a 24.490,41 pontos. Em Paris, o CAC 40 subiu 0,69%, a 8.168,15 pontos. Em Milão, o FTSE MIB ganhou 1,14%, a 44.944,54 pontos. Em Madri, o Ibex 35 avançou 1,04%, a 17.374,70 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 0,95%, a 8.263,79 pontos. As cotações são preliminares.

Por conta da véspera de Ano Novo, as bolsas de Frankfurt e Milão não operam nesta quarta-feira, 31, e, com isso, realizaram o último pregão do ano. O índice alemão avançou 6,06% em dezembro, enquanto o italiano teve alta de 5,35%.

Para a analista da corretora global XTB, Kathleen Brooks, um tema que provavelmente persistirá no próximo ano são o foco nas ações do setor de defesa (+1,37%), particularmente na Europa. Segundo ela, a alemã Rheinmetall (+2,2%) é a ação com melhor desempenho no índice Eurostoxx 50 em 2025. "Mesmo que haja paz ntre Rússia e Ucrânia, os gastos com defesa ainda precisarão crescer, já que a Europa precisa criar uma força dissuasora para garantir que a Rússia respeite suas fronteiras soberanas nos próximos anos", explica.

Dentre outros setores, o bancário avançou 1,63%, com alta de 1,11% do HSBC, ganho de 1,78% do Intesa Sanpaolo e valorização de 1,18% do Credit Agricole. Outros destaques ficaram para papéis do setor de mineração que avançaram com a melhora de commodities metálicas. A Fresnillo saltou 6,20%, a Antofagasta ganhou 2,87% e a Glencore subiu 2,8%.

No noticiário europeu, a Agence France Trésor (AFT) disse que as necessidades de financiamento da França podem ser ajustadas, se necessário, a depender do orçamento de 2026.

*Com informações da Dow Jones Newswires