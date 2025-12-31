A Agence France Trésor (AFT) disse que as necessidades de financiamento da França podem ser ajustadas, se necessário, a depender do orçamento de 2026. Segundo nota divulgada pelo Tesouro francês nesta terça-feira, 30 o programa de financiamento para o próximo ano prevê emissões líquidas de médio e longo prazo no valor de 310 bilhões de euros.

"A AFT ajustará seu programa de emissão de dívida para atender à demanda e garantir um mercado líquido para seus títulos", disse a agência, acrescentando que títulos atrelados aos índices de inflação franceses e europeus representarão aproximadamente 10% da emissão de dívida.

O tesouro francês disse também que poderá recomprar dívida - BTFs e OATs nominais e atrelados à inflação - em 2026 "a depender das condições de mercado".