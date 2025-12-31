O diesel comum e o S-10, menos poluente, fecharam dezembro estáveis em relação ao mês anterior, com preço médio nos postos de abastecimento de R$ 6,19 e R$ 6,22 o litro, respectivamente, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL). Maior produtora do combustível no País, a Petrobras está há 239 dias sem mexer no preço do produto. O último movimento da estatal foi uma queda de 4,7%, em maio deste ano.

"O mês de dezembro foi marcado por estabilidade nos preços médios nacionais do diesel, tanto no tipo comum quanto no S-10. Esse movimento reforça um cenário de acomodação do mercado ao fim do ano, após meses de ajustes pontuais. Ainda assim, mesmo em períodos de estabilidade, o diesel segue sendo um fator relevante de custo para o transporte e para toda a cadeia logística", avaliou o diretor de Rede Abastecimento da Edenred Mobilidade, Renato Mascarenhas.

O Nordeste foi a região que registrou altas para os dois tipos de diesel em dezembro. O diesel comum avançou 0,16%, com preço médio de R$ 6,21, enquanto o diesel S-10 teve alta de 0,32%, sendo comercializado a R$ 6,24, em média. O Centro-Oeste apresentou alta de 0,48% no diesel comum, que passou a custar R$ 6,26, enquanto o diesel S-10 manteve estabilidade, com média de R$ 6,34.

A região Sudeste também apresentou estabilidade no diesel comum, com média de R$ 6,14, enquanto o diesel S-10 teve alta de 0,32%, fechando dezembro a R$ 6,20. Já o Sul seguiu como a região com os menores preços médios do País. Em dezembro, o diesel comum recuou 0,50%, com preço médio de R$ 5,94, enquanto o diesel S-10 apresentou queda de 0,33%, sendo comercializado a R$ 6,00, em média.

Na comparação regional, o diesel comum é cerca de 13% mais barato no Sul do que no Norte, enquanto o S-10 é aproximadamente 9% mais barato, informou a Ticket Log.

No levantamento por Estados, o IPTL identificou que o maior preço médio para o diesel comum em dezembro foi registrado em Roraima, onde o combustível foi comercializado a R$ 7,46, após alta de 1,22% no mês. Em seguida, aparecem Amapá (R$ 7,43) e Acre (R$ 7,37). Já o menor preço médio para o diesel comum no País foi encontrado no Paraná, onde o combustível manteve estabilidade e foi vendido, em média, a R$ 5,93. O Rio Grande do Sul também apresentou valor competitivo, com média de R$ 5,94, segundo o levantamento.