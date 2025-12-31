Usuários do Bradesco relataram na manhã desta terça-feira, 30, problemas de instabilidade nos meios digitais do banco. Falas como "Pix não funciona", "aplicativo fora do ar" e "Bradesco cartões fora do ar" estão entre as reclamações feitas nas redes sociais.

Procurado pela reportagem, o Bradesco afirmou que, após checagens, "os aplicativos PF (pessoa física) e PJ (pessoa jurídica) do Bradesco operam normalmente, assim como todas as funcionalidades do Pix".

No DownDetector, plataforma que monitora o status de serviços on-line, o pico de notificações recebidas ocorreu às 9h21, com 600 notificações registradas. Na segunda-feira, 29, o pico havia sido às 14h21, com apenas 12 notificações.

O site DownDetector mostra que os problemas mais notificados em relação ao Bradesco dizem respeito ao aplicativo pessoa física (78% das reclamações feitas estão relacionados ao tema), ao Internet banking pessoa física (14%) e ao aplicativo Bradesco Cartões (8%).