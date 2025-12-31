O Ibovespa abriu o pregão desta terça-feira, 30, em leve alta, reagindo à queda da taxa de desemprego - que atingiu o menor nível da série histórica atual -, com movimentos amplificados pela baixa liquidez de fim de ano. Os investidores, porém, ainda podem reagir a mais dados sobre o mercado de trabalho brasileiro e à divulgação da ata do Federal Reserve, ambos esperados para o período da tarde.

Por volta das 10h03, o Ibovespa tinha alta de 0,19%, a 160.802 pontos. Ontem, o índice caiu 0,25%, aos 160.490,30 pontos.

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desocupação no trimestre terminado em novembro recuou a 5,2%, a menor da série histórica iniciada em 2012. O indicador foi acompanhado por recorde no número de pessoas ocupadas (103,2 milhões) e no número de trabalhadores com carteira assinada (39,4 milhões).

Os dados indicam força da economia e do consumo e favorecem o mercado de ações, embora possam trazer receios de extensão do período de manutenção da Selic em níveis elevados. A calibragem destas expectativas será completada a partir das 14h, quando serão publicados os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de novembro. A previsão é de que sejam criadas 79.120 vagas com carteira assinada no período.

Mais cedo, os investidores já absorviam outros dados que indicavam melhora na confiança do comércio e do setor de serviços. O Índice de Confiança do Comércio (Icom) da Fundação Getulio Vargas avançou 0,2 ponto em dezembro na comparação com o mês anterior, quarta alta consecutiva no ano, para 90,1 pontos, e o de confiança de serviços avançou 0,5 ponto na passagem de novembro para dezembro, na série com ajuste sazonal, para 90,6 pontos, segunda alta seguida.

Às 16h, o Federal Reserve divulga a ata da reunião mais recente de política monetária e a expectativa é de que reforce a mensagem de pausa nos cortes de juros dos Estados Unidos.

Fora do âmbito macroeconômico, a acareação prevista para esta terça-feira em investigação sobre o Banco Master ainda pode ser cancelada, segundo informações do Supremo Tribunal Federal (STF). A delegada da Polícia Federal responsável pelo caso vai colher depoimentos do diretor de Fiscalização do Banco Central (BC), Ailton de Aquino Santos, e dos investigados Daniel Vorcaro, presidente do Master, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), individualmente, a partir das 14h. A acareação, porém, só vai ocorrer se ela considerar a comparação entre as versões necessária.