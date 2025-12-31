O dólar operava em baixa de 0,64% no mercado à vista, a R$ 5,5330, às 9h40 desta terça-feira, 30, refletindo a fraqueza da divisa americana frente aos principais pares emergentes do real ligados a commodities e a alta persistente do petróleo por temores sobre a oferta em meio ao impasse nas negociações entre Rússia, Ucrânia e EUA.

No Brasil, a queda da taxa de desemprego de 5,4% no trimestre até outubro para 5,2% no trimestre até novembro sinaliza um mercado de trabalho aquecido, reduz a chance de corte da Selic em janeiro, o que puxa os juros curtos e beneficia o carry trade do País e o real. Os dados do setor público consolidado ficam em segundo plano por enquanto.