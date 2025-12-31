O setor público consolidado teve déficit nominal de R$ 101,637 bilhões em novembro, após um rombo de R$ 81,522 bilhões em outubro, informou o Banco Central nesta terça-feira, 30. Em novembro de 2024, o resultado nominal havia sido negativo em R$ 99,079 bilhões.

O déficit nominal do setor público atingiu R$ 947,073 bilhões, ou 8,13% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado do ano. Em 12 meses, soma R$ 1,027 trilhão, ou 8,13% do PIB.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.

O governo central teve déficit nominal de R$ 92,990 bilhões no mês passado. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 5,340 bilhões, enquanto as empresas estatais tiveram déficit nominal de R$ 3,307 bilhões.

