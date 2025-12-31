O setor público consolidado teve resultado negativo de R$ 87,217 bilhões com juros em novembro, após um rombo de R$ 113,914 bilhões em outubro, informou o Banco Central nesta terça-feira, 30.

O governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e BC) teve despesas de R$ 76,113 bilhões na conta de juros. Os governos regionais gastaram R$ 10,686 bilhões, e as empresas estatais, R$ 418 milhões.

De janeiro a novembro, a despesa do setor público com juros atingiu R$ 855,800 bilhões, ou 7,61% do Produto Interno Bruto (PIB). No acumulado de 12 meses, o gasto soma R$ 981,917 bilhões, ou 7,77% do PIB. Em 2024, foi de R$ 950,423 bilhões, ou 8,09% do PIB.