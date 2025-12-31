O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) tem déficit primário de R$ 61,272 bilhões no acumulado de janeiro a novembro de 2025, informou o Banco Central nesta terça-feira, 30. O montante equivale a 0,53% do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado de 2025 é puxado por um déficit primário de R$ 80,259 bilhões nas contas do governo central, o equivalente a 0,69% do PIB. Estados e municípios têm superávit de R$ 29,320 bilhões (0,25% do PIB), e as empresas estatais, déficit de R$ 10,334 bilhões (0,09% do PIB).

Isoladamente, os Estados têm superávit de R$ 22,196 bilhões no acumulado de janeiro a novembro (0,19% do PIB), e os municípios, saldo positivo de R$ 7,125 bilhões (0,06% do PIB).