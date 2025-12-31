A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,2% no trimestre encerrado em novembro, de acordo com os dados mensais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O indicador tem registrado, sucessivamente, as menores taxas da série histórica desde o trimestre encerrado em junho de 2025.

Em igual período de 2024, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,1%. No trimestre móvel até outubro, a taxa de desocupação estava em 5,4%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.574,00 no trimestre encerrado em novembro. O resultado representa alta de 4,5% em relação ao mesmo trimestre de 2024.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 363,7 bilhões no trimestre encerrado em novembro, alta de 5,8% ante igual período do ano passado.