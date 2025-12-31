O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 14,420 bilhões em novembro, após um superávit de R$ 32,392 bilhões em outubro, informou o Banco Central. Em novembro de 2024, o déficit foi de R$ 6,620 bilhões. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 30.

O déficit do mês passado foi maior do que indicava a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, negativa em R$ 13,30 bilhões. Todas as estimativas do mercado apontavam para um resultado negativo, de R$ 36,80 bilhões a R$ 7,90 bilhões.

O governo central (Tesouro Nacional, BC e INSS) teve déficit primário de R$ 16,877 bilhões, segundo a metodologia da autoridade monetária. Estados e municípios tiveram superávit de R$ 5,346 bilhões. As empresas estatais tiveram déficit de R$ 2,890 bilhões.

Isoladamente, os Estados tiveram superávit de R$ 4,417 bilhões, e os municípios, saldo positivo de R$ 929 milhões.